يبدو أن صداقة خاصة جمعت بين عادل إمام والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، دفعت «الزعيم» إلى الموافقة على أن يقوم الفيشاوي بضربه في أحد الأفلام.هذه القصة تحدّث عنها أحمد فاروق الفيشاوي في لقاء إذاعي، إذ أكد أن عادل إمام ومنذ بدء مشواره الفني لم يكن يسمح أبداً بأن يتعرض للضرب في أحد مشاهد أعماله.لكن الأمر اختلف في فيلم «المشبوه» الذي قدمه عادل إمام إلى جانب الراحل فاروق الفيشاوي، إذ كان هناك مشهد يتعرض فيه إمام للضرب الشديد من قبل الفيشاوي.هذا الأمر علّق عليه نجل الفنان الراحل قائلاً: إن حديثاً دار بين الثنائي قبل تقديم المشهد، خصوصاً أن «الضرب كان حقيقياً»، وهو أمر لم يكن يتقبّله عادل إمام، بحسب تأكيده، لكن «الزعيم» قال للفيشاوي «دورك اعمله زي ما هو.. عيش يا فيشاوي»، فما كان من الأخير إلا أن تقمص الشخصية وضرب عادل إمام.أحمد الفيشاوي أكد أن «هذا الأمر لم يحدث في تاريخ عادل إمام، ولن يحدث مجدداً»، وما حدث في فيلم «المشبوه» الذي أخرجه سمير سيف هو «الاستثناء من القاعدة» الخاصة بعادل إمام.يذكر أن فيلم «المشبوه» عُرض عام 1981، من إخراج سمير سيف وتأليف إبراهيم الموجي وإنتاج واصف فايز، ومن بطولة عدد كبير من نجوم مصر مثل؛ سعاد حسني وعادل إمام وسعيد صالح وفاروق الفيشاوي وفؤاد أحمد وعلي الشريف وكريم عبدالعزيز بدور الطفل.ويعدُّ «المشبوه» واحداً من أفضل أفلام عادل إمام، وهو أول لقاء جمع بين «الزعيم» والفنانة سعاد حسني، وكان فيلم «حب في الزنزانة» اللقاء الثاني بينهما.