كشف الفنان الكوميدي المصري هاني رمزي عن أسباب زياراته المتعددة خارج البلاد، مؤكداً أنها تأتي في إطار العلاقات الاجتماعية وربط المصريين في الخارج ببلدهم وتعزيز دعمهم لها، مؤكداً خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمد الباز، عدم صحة ما تردد بشأن هجرته إلى كندا برفقة أسرته.

وأشار رمزي إلى أنه سيجري العديد من الزيارات للخارج خلال الأيام القادمة، موضحاً أنها زيارات عادية جداً لبعض الأقارب، مضيفاً: «لا يمكن نتأخر عن دعم أي حد، ومنشور الكاتب خالد منتصر اتفهم خطأ، نحن شاركنا في احتفالات الـ30 من يونيو وهو فخر عظيم، لكن فجأة اتفهم إننا هاجرنا إلى كندا».

وختم حديثه قائلاً: «أخويا محامي كبير، وعضو مجلس نواب، وشقيقي الآخر رئيس محكمة الجنايات، وأنا فنان لدي أعمالي في مصر، وعندي مسرحية جديدة وفيلم جديد، وحب مصر جوانا لا يوصف، ومش هسيب مصر لا أنا ولا إخوتي، إحنا خدامين البلد وهنفضل فيها، وأولادنا وأحفادنا فيها».