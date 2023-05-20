أودى انهيار منزل في محافظة قنا بصعيد مصر اليوم (السبت) بحياة 4 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة 11 آخرين بكسور ورضوض وارتجاج في المخ، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.وأمرت النيابة بالتحفظ على ملف العقار خشية التلاعب فيه، واستدعاء مسؤولي الحي لسؤالهم، وتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار والوقوف على أسباب انهياره، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المصابين بالمستشفى عندما تسمح حالتهم بذلك، والتصريح بدفن جثث الضحايا بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب الصحة.وكانت غرفة عمليات محافظة قنا، إحدى محافظات جنوب الصعيد، تلقت بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من 3 طوابق بقرية الترامسة التابعة للمحافظة، وانتقل مسؤولو الحي وضباط قسم الشرطة والحماية المدنية إلى موقع الحادثة، وتبين من المعاينة أن العقار بناء قديم، وانهار بالكامل، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين من السكان، وتم الدفع بـ14 سيارة إسعاف لنقل المصابين، و8 معدات تدخل سريع لرفع الأنقاض، وتم فرض كردون أمني حول موقع العقار لتسهيل مهمات فرق الإنقاذ وتيسير عمل معدات التدخل السريع للحفاظ على المواطنين من التعرض لأي إصابات.