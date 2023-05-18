منع فريق المراجعة في متجر التطبيقات «آب ستور» App Store التابع لشركة آبل، خلال عام 2022، أكثر من ملياري دولار من المعاملات التي اشتُبِه بأنها احتيالية، ومنع قرابة 1.7 مليون عملية طلب للتطبيقات بسبب انتهاكات الخصوصية والأمان وسياسة المحتوى.

وكجزء من جهود آبل المستمرة لدرء الاحتيال عبر الحسابات، أنهت الشركة أيضًا 428,000 حساب مطور بسبب نشاط يُحتمل أن يكون احتياليًا، وألغت 282 مليون حساب احتيالي للعملاء، ومنعت إنشاء 105 ملايين حساب مطور بسبب أنشطة يُشتبه بأنها احتيالية.

وقام فريق متجر التطبيقات أيضًا بحماية مستخدمي آبل من مئات الآلاف من التطبيقات غير الآمنة العام الماضي، ورفض ما يقرب من 400,000 تطبيق لانتهاكات الخصوصية، مثل: محاولة جمع البيانات الشخصية للمستخدم دون موافقتهم أو علمهم.

ورُفض 153,000 تطبيق آخر لتضليل المستخدمين ولكونها نسخًا مقلدة لتطبيقات موجودة أصلًا، في حين رُفض دخول زهاء 29,000 تطبيق إلى متجر التطبيقات لاستخدام ميزات غير موثقة أو مخفية.

وحسب ـ مواقع تقنية ـ ذكرت عملاقة التقنية الأمريكية في منشور على مدونتها: «في أكثر من حالة واحدة هذا العام، اكتشفت خاصية مراجعة التطبيقات App Review تطبيقاتٍ تستخدم كودًا ضارًا قد يؤدي إلى سرقة بيانات اعتماد المستخدمين من خدمات الجهات الخارجية».

وأضافت الشركة: «وفي حالات أخرى، حدّد فريق مراجعة التطبيقات العديد من التطبيقات التي تتنكر بأنها منصات إدارة مالية غير ضارة ولكن لديها القدرة على التحول إلى تطبيق آخر».

وقالت آبل إنها منعت أو أزالت خلال عام 2022، زهاء 24,000 تطبيق من متجر التطبيقات بسبب انتهاكات ما يُعرف بالإعلان المخادع.

وأضافت الشركة أن فريق مراجعة التطبيقات يفحص ما يزيد عن 100,000 طلب للتطبيقات أسبوعيًا، ويراجع ما يقرب من 90 في المئة منها في غضون 24 ساعة.

ومع منع المعاملات الاحتيالية التي بلغت قيمتها 2.09 مليار دولار العام الماضي، تقول آبل أيضًا إنها منعت ما يقرب من 714,000 حساب احتيالي من التعامل مرة أخرى.

كما منعت أيضًا ما يقرب من 3.9 ملايين بطاقة ائتمان مسروقة من استخدامها لإجراء عمليات شراء احتيالية في متجر التطبيقات.

وقالت الشركة: «تتعامل آبل مع الاحتيال على بطاقات الائتمان على محمل الجد، وتظل ملتزمة بحماية متجر التطبيقات ومستخدميه من هذا النوع من التوتر». وأضافت: «فعلى سبيل المثال، لا تُشارك أرقام بطاقات الائتمان مع خدمة (آبل باي) Apple Pay مطلقًا مع التجار، ما يعني القضاء على عامل المخاطرة في عملية معاملات الدفع».

وأزالت آبل في عام 2022، أكثر من 147 مليون تقييم وتصنيف احتيالي من متجر التطبيقات بعد معالجة أكثر من مليار تقييم لاكتشاف عمليات الاحتيال.

وتقول آبل إن متجر التطبيقات يحتوي على أكثر من 650 مليون مستخدم أسبوعيًا في المتوسط في جميع أنحاء العالم ويقدم منصة عالمية لتوزيع تطبيقات لأكثر من 36 مليون مطور مسجل.