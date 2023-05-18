واصلت طاهية نيجيرية سعيها لتحقيق رقم قياسي عالمي جديد، لأطول ساعات طهي دون توقف لنحو 100 ساعة، متجاوزة الرقم القياسي الحالي، وفق «نيجيريان تريبيون».وبدأت هيلدا باتشي الطهي الخميس الماضي، في محاولة لكسر الرقم العالمي المسجل باسم الطاهي الهندي لاتا توندون، في موسوعة غينيس والبالغ 87 ساعة و45 دقيقة 2019، وبحلول الثالثة مساء بتوقيت غرينتش من الإثنين، كانت باتشي قد طهت لأكثر من 97 ساعة في منطقة ليكي في لاغوس، لتنال شهرة واسعة في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا. ولقيت باتشي تشجيعاً كبيراً في مكان الطهي وعلى الإنترنت للوصول إلى 100 ساعة.