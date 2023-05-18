توصلت تجربة حديثة استمرت 12 أسبوعاً، إلى أن تناول الكاكاو أو الشوكولا مع التوت الأحمر يؤدي إلى تحسين المؤشرات الحيوية للقلب والأوعية الدموية.وفي دراسة، فحص الباحثون تأثير تناول أنثوسيانين التوت الأحمر وفلافانول الكاكاو على مجموعة من المؤشرات الحيوية، بما في ذلك الحمض الأميني، وأكسيد النيتروجين، وتوسع الأوعية بوساطة التدفق، والإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، وضغط الدم، ومستوى الدهون.ووفق موقع «نيوز مديكال»، أجريت التجربة في جامعة لاريوخا الدولية بإسبانيا، وكشفت الفحوصات التي أجريت للمشاركين قبل وأثناء وبعد التجربة، أن مزيج التوت الأحمر والكاكاو أدى إلى ارتفاع حمض تشينوديوكسيكوليك في الدم إلى أعلى تركيز، وانخفاض حمض البوليك، وزيادة تخمير ميكروبات الأمعاء.