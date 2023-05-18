تُعتبر مشكلة بطء شحن الهاتف الذكي، إحدى المشكلات الشائعة في الهواتف الذكية، بغض النظر عن العلامة التجارية سواء في هواتف أندرويد أو آيفون، حيث تتعدد الأسباب، مثل: تلف كابل الشحن أو تأثر عمر البطارية وغيرهما.وبحسب «العربية»، هناك 5 أسباب لبطء شحن الهاتف، هي:كابل الشحن السلكي لا يعملاستخدام الحاسوب في شحن الهاتفتلف البطاريةاستمرار عمل التطبيقات في الخلفيةارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن