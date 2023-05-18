شحن الهاتف المحمول
شحن الهاتف المحمول
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«عكاظ» (جدة) OKAZ_online@
تُعتبر مشكلة بطء شحن الهاتف الذكي، إحدى المشكلات الشائعة في الهواتف الذكية، بغض النظر عن العلامة التجارية سواء في هواتف أندرويد أو آيفون، حيث تتعدد الأسباب، مثل: تلف كابل الشحن أو تأثر عمر البطارية وغيرهما.

وبحسب «العربية»، هناك 5 أسباب لبطء شحن الهاتف، هي:


كابل الشحن السلكي لا يعمل

استخدام الحاسوب في شحن الهاتف

تلف البطارية

استمرار عمل التطبيقات في الخلفية

ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن