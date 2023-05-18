تُعتبر مشكلة بطء شحن الهاتف الذكي، إحدى المشكلات الشائعة في الهواتف الذكية، بغض النظر عن العلامة التجارية سواء في هواتف أندرويد أو آيفون، حيث تتعدد الأسباب، مثل: تلف كابل الشحن أو تأثر عمر البطارية وغيرهما.
وبحسب «العربية»، هناك 5 أسباب لبطء شحن الهاتف، هي:
كابل الشحن السلكي لا يعمل
استخدام الحاسوب في شحن الهاتف
تلف البطارية
استمرار عمل التطبيقات في الخلفية
ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن
وبحسب «العربية»، هناك 5 أسباب لبطء شحن الهاتف، هي:
كابل الشحن السلكي لا يعمل
استخدام الحاسوب في شحن الهاتف
تلف البطارية
استمرار عمل التطبيقات في الخلفية
ارتفاع حرارة الهاتف أثناء الشحن