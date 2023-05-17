حدثت «قوقل» سياسة حذف الحسابات غير النشطة لديها، إذ ستحذف الشركة أي حساب لم يُستخدم لمدة عامين على الأقل، بحسب ما جاء على موقعها الرسمي.

وستحذف «قوقل» الحسابات الشخصية التي لم يجرِ تسجيل الدخول إليها على مدار عامين أو أكثر، كما ستمحو كل ما يرتبط بها من معلومات وملفات مخزنة على خوادم الشركة.

وستتضمن عملية المحو حذف بريد جيميل والرسائل المخزنة فيه، كما لن يكون من الممكن الوصول إليه، كذلك ستُحذف الصور المرفوعة إلى خدمة الصور، والملفات الموجودة في خدمة التخزين السحابي درايف، إضافة إلى النسخ الاحتياطية.

ولا تخطط الشركة حالياً لحذف الحسابات القديمة المُهملة المرفوع عبرها مقاطع فيديو منشورة على يوتيوب، حتى لا تُحذف تلك المقاطع بالتبعية.

وستبدأ عملية حذف الحسابات غير النشطة بدايةً من نهاية العام الحالي، وستكون الحسابات التي أُنشئت ولم تُستخدم هي أولى الحسابات التي سيجري حذفها.

ووفقاً للموقع الرسمي للشركة، فإن هناك بعض الأشياء التي تجعل الحساب نشطاً، مثل تسجيل الدخول إليه وإجراء بعض المهمات الأساسية، مثل قراءة أو إرسال بريد، أو استخدام قوقل درايف، أو مشاهدة فيديو على يوتيوب، أو تنزيل تطبيق من وجل بلاي، أو استخدام الحساب في تسجيل الدخول إلى أي خدمة أو تطبيق خارجي غير تابع لقوقل.

وسترسل «قوقل» تنبيهات عدة إلى الحسابات التي ستُحذف، وكذلك إلى حسابات الاسترجاع المرتبطة بها قبل الحذف بأشهر عدة.

وتضيف «قوقل» أنها قد تُقدم على هذه الخطوة بالأساس لأسباب أمنية، إذ إن الحسابات المهملة هشة من الناحية الأمنية، ولا يفعّل أصحابها على الأرجح ميزة التحقق بخطوتين، وهذا ما يجعلها أكثر عرضةً للاختراق من غيرها من الحسابات النشطة.