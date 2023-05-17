يجهل كثيرون تفاصيل عديدة عن لندن، ومنها أن عاصمة الضباب هي أصغر مدينة في إنجلترا، وهي واحدة من الحقائق الغريبة والمثيرة التي على الأرجح أنك لا تعرفها عن لندن حتى لو كنت من سكانها، وبحسب 24ae، هناك مجموعة من الحقائق الغريبة عن المدينة، بحسب موقع إيفانز إيفانز تورز الذي قام بتجميع هذه الحقائق..• أصغر مدينة في إنجلتراالمدينة الضخمة التي يعرفها معظمنا باسم لندن، تسمى في الواقع «لندن الكبرى»، في حين أن مدينة لندن نفسها هي جزء صغير من هذه المدينة مترامية الأطراف. ويبلغ عدد سكانها 9,123 نسمة فقط، مما يجعلها الأصغر في إنجلترا.• ليست ممطرة جداًتشتهر العاصمة البريطانية، في جميع أنحاء العالم بأنها مدينة ممطرة، لكن هذا ليس صحيحاً على الإطلاق، حيث تشهد لندن في الواقع أمطاراً أقل من روما وميامي وسيدني من حيث الحجم وعدد الأيام الممطرة.• معظم سكانها لا يعيشون فيهاتجول في شوارع لندن وربما لن يكون معظم الناس من حولك من سكان لندن «الحقيقيين». يبلغ عدد السكان المقيمين في مدينة لندن الكبرى ما يزيد قليلاً على 8.5 مليون شخص. ومع ذلك، تستقبل المدينة أكثر من 16 مليون زائر كل عام، وهو رقم مذهل.• حركة المرور لم تتحسن في 100 عامالسرعة القصوى تبلغ 7.4 ميل في الساعة، وهي نفس سرعة الحصان وعربة الأجرة.• ليست الوحيدة باسم لندنعاصمة المملكة المتحدة ليست المدينة الوحيدة في العالم المسماة لندن. يوجد في الولايات المتحدة 10 مدن بالاسم نفسه وواحدة في كندا، حتى أن هناك كويكباً يسمى لندن.• أكثر من نصف ممراتها الجوفية فوق الأرض• غابة من الناحية الفنيةتفتخر لندن بمساحات خضراء مترامية الأطراف يمكنك الاستمتاع بها، لدرجة أن كثافة الأشجار الموجودة بها لكل ميل مربع تؤهلها لتكون غابة.