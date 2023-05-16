استحوذت شركة إكس كورب X Corp، الشركة الأم لتويتر التي تم تأسيسها أخيرا، على منصة التوظيف المتخصصة في قطاع التكنولوجيا لاسكي Laskie، وهي أول صفقة استحواذ تجريها منصة التواصل الاجتماعي تحت إدارة إيلون ماسك الذي تعهد بتغيير تويتر إلى تطبيق لكل شيء.

وكانت مواقع نقلت خبر الاستحواذ عن مصدر أفاد بأن الصفقة التي تم سداد قيمتها نقدا وفي صورة أسهم قد أُغلقت أخيرا. فيما تم إحلال صفحة فارغة كُتب فيها أن «المنصة لم تعد متاحة» بدلًا من واجهة موقع لاسكي.

وعملت لاسكي في السابق على التوفيق بين الباحثين عن عمل في مجال التكنولوجيا وأصحاب العمل وفقا للمعلومات الموجودة في ملفهم الشخصي ومتطلبات صاحب العمل، وذلك على عكس الطرق التقليدية لنشر الوظائف والتقديم إليها.

ولم يعلق أي من ماسك أو الرئيسة التنفيذية الجديدة لتويتر، ليندا ياكرينو، أو مؤسس لاسكي، كريس باك، الذي يتابعه ماسك على تويتر، على عملية الاستحواذ. ومن غير الواضح ما إذا كان تويتر سيدمج خدمة مطابقة الوظائف التي تقدمها لاسكي على المنصة أو سيسمح لها بمواصلة العمل بشكل مستقل.