أطلقت «واتساب» ميزة «الدردشات المقفلة» Locked Chats، وذلك في مسعى منها لتمكين المستخدمين من إضفاء مزيد من الخصوصية على الدردشات الحساسة.

وذكرت واتساب، المملوكة لشركة ميتا، في منشور على مدونتها: «يتمثل شغفنا في إيجاد طرق جديدة للحفاظ على خصوصية رسائلك وحمايتها. ويسرنا اليوم الإعلان عن طرح خاصيتنا الجديدة «قفل الدردشة»، التي توفر الحماية لأكثر محادثاتك أهمية وخصوصية من خلال طبقة حماية إضافية».

وأوضحت واتساب أن خاصية «قفل الدردشة» تعمل على نقل سلسلة الرسائل من البريد الوارد إلى مجلد خاص بها لا يمكن فتحه إلا بكلمة المرور الخاصة بالجهاز أو المقاييس الحيوية، مثل: بصمة الإصبع. وتخفي هذه الخاصية أيضاً محتوى هذه الدردشة من الإشعارات تلقائياً.

وأضافت «واتساب» أنها تعتقد أن هذه الخاصية رائعة للأشخاص الذين يضطرون إلى مشاركة هواتفهم من حين لآخر مع أحد أفراد العائلة أو في الحالات التي يتصادف وجود هاتفهم بين يدي شخص آخر في اللحظة التي يصلهم فيها رسالة في منتهى الخصوصية.

ويمكن للمستخدمين قفل الدردشة بالضغط على اسم دردشة ثنائية أو جماعية وتحديد خيار القفل. ولإظهار هذه الدردشات، يمكنهم السحب للأسفل ببطء في بريدهم الوارد، ثم إدخال كلمة المرور للهاتف أو المقاييس الحيوية.

ووعدت واتساب بأنها ستضيف على مدار الأشهر القليلة القادمة المزيد من الخيارات إلى قفل الدردشة، ومن ذلك: القفل للأجهزة المصاحبة وإنشاء كلمة مرور مخصصة لدردشات المستخدمين ليتمكنوا من استخدام كلمة مرور فريدة تختلف عن كلمة مرور الهاتف.

يُشار إلى أن الإعلان يأتي بعد أيام من الإعلان عن إطلاق عدد من الخصائص الجديدة التي تشمل تحديثات استطلاعات الرأي، وإعادة توجيه الرسائل بالشروح. وأعلنت أواخر شهر أبريل الماضي دعم استخدام الحساب ذاته في هواتف عدة.