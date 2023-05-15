علّق مطار لندن غاتويك في العاصمة البريطانية لندن (الأحد) عشرات الرحلات الجوية، عقب اكتشاف «مسيّرة» مجهولة كانت تحلق فوق أجواء المطار.

وأفادت صحيفة (The Independent) البريطانية، نقلاً عن المتحدث باسم المطار قوله «سلامة الركاب هي أولية طواقمنا، ووفقاً للإجراءات المتبعة تم تعليق عشرات الرحلات الجوية في مطار لندن غاتويك، بدءاً من الساعة 15:44 بالتوقيت المحلي، نتيجة رصد مسيّرة مشبوهة تحلّق قرب مدرج المطار».

وأشار المتحدث إلى أنه تم استئناف الرحلات الجوية في المطار عقب التحقق من المسيّرة وفحص أجواء المطار وأمانها.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تحويل طائرات شركات الطيران البريطانية EasyJet والخطوط الجوية البريطانية وVueling الإسبانية إلى مطارات لندن الأخرى، بينها مطارات Stansted وLuton وSouthend، ومطار بريستول.