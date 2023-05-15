اكتشف علماء الآثار طريقاً حجرياً غريباً عمره 7 آلاف عام مدفوناً تحت طبقة من طين البحر، في بقايا مستوطنة قديمة غارقة قبالة ساحل كرواتيا.

وأوضحت صحيفة «ذي إندبندنت» (The Independent) البريطانية التي أوردت الخبر أن باحثين من جامعة زادار في كرواتيا اكتشفوا الطريق الحجري القديم، بعد أن أزالوا رواسب الطين البحري قبالة ساحل منطقة سولين في جزيرة كورتشولا.

وحسب علماء الآثار، فإن من المرجح أن الطريق كان يربط مستوطنة غارقة في عصور ما قبل التاريخ لثقافة هفار بساحل كورتشولا. وأوضحوا أن الألواح الحجرية التي كانت جزءاً من منصة يبلغ عرضها أربعة أمتار تبدو مكدسة بعناية.

وقد استُخدم التأريخ بالكربون المشع للخشب المحفوظ بالقرب من الموقع لاستنتاج أن المستوطنة بأكملها ربما بُنيت قبل الميلاد بنحو 4900 سنة.

ويعتقد العلماء أن القدماء في ذلك الوقت ساروا على هذا الطريق الذي ربط الجزيرة المشكلة اصطناعياً بالساحل منذ ما يقرب من 7 آلاف عام.

وتكهنوا بأن الطريق الذي يقع الآن على نحو خمسة أمتار تحت مستوى الماء، كان جزءاً من موقع نشط خلال ذروته. كذلك اكتشف العلماء «هياكل غريبة» أخرى في المنطقة، واكتشفوا مستوطنة أخرى مماثلة في خليج غرادينا، على الجانب الآخر من جزيرة كورتشولا.

وذكروا أن شعب هفار - من المجموعات الأصلية لسكان الجزيرة - كانوا يعيشون في المنطقة في ذلك الوقت. وعرفت هذه المنطقة بأنها تضم مستوطنات تعود إلى العصر الحجري.