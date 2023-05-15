فازت المغنية السويدية لورين، بمسابقة «يوروفيجن» للأغنية الأوروبية، في وقت مبكر (الأحد)، بعد تفوقها على 25 منافساً في ختام الحدث الموسيقي الأكبر في العالم، الذي أقيمت نسخته هذا العام في بريطانيا نيابة عن أوكرانيا بسبب الغزو الروسي.وسبق للورين، أن فازت بالجائزة نفسها 2012، لتصبح بعد نيلها المركز الأول مجدداً في ليفربول عن أغنية «تاتو» أول امرأة تحقق هذا الإنجاز مرتين، وثاني شخص بعد المغني الإيرلندي جوني لوغان في الثمانينات.وبهذا الانجاز تهدي لورين بلادها السويد الفوز السابع والقياسي في «يوروفيجن»، بعد 49 عاماً من نيل فريق «آبا» الجائزة للمرة الأولى عن أغنية «واترلو».وجاء فوز «تاتو» بفارق ضئيل عن أغنية الفنلندي كاريا «تشا تشا تشا».