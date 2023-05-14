كشفت شركة قوقل مزايا أمنية جديدة في بريد «جيميل» إضافة إلى خدمة تخزين الملفات السحابية «قوقل درايف» وغيرها من الخدمات، وفق ما ذكرته الشركة ضمن فعاليات مؤتمرها السنوي للمطورين Google I/O 23.

وقدمت قوقل ميزة جديدة في حساب البريد الإلكتروني «جيميل» سوف تنبه المستخدمين في حالة نُشر البريد الإلكتروني في مواقع «الإنترنت المظلم Dark Web».

وتظهر البيانات الشخصية مثل حسابات البريد الإلكتروني على مواقع «الإنترنت المظلم» عادةً كنتيجة لعمليات الاختراق والتسريبات للمواقع والمنصات التي يُستخدم فيها البريد الإلكتروني للاشتراك، إذ يتم عرضها بواسطة مجرمي الإنترنت لسرقة الهوية، أو الاحتيال البنكي، أو التصيد عبر الإنترنت.

يُذكر أن أداة إعداد تقارير الإنترنت المظلم ليست بجديدة، وإنما كانت متاحة فقط سابقًا للمشتركين في خدمة «قوقل ون Google One» المدفوعة، ومقتصرة على الولايات المتحدة.

وأكدت قوقل أنها سوف توفر الأداة في النهاية للمستخدمين في بعض الدول دون إشارة واضحة إلى دول بعينها.

وأعلنت قوقل عبر موقعها الرسمي أيضًا ميزة مجلد «المزعج Spam» داخل خدمة تخزين الملفات السحابية «قوقل درايف» والتي ستشبه ميزة «البريد المزعج في جيميل»، لحماية المستخدمين من الوصول عن طريق الخطأ إلى المحتوى غير المرغوب أو المسيء، وستصنّف قوقل تلقائيًا بتصنيف الملفات وتضعها فيه، كما سيتمكن المستخدم نفسه من فعل الأمر ذاته.

وفي تطبيق الخرائط Google Maps، ستُتاح إمكانية حذف عبارات البحث مباشرة من التطبيق بالضغط المطول عليها، دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإعدادات، وحذف سجل البحث من قسم نشاط الويب والتطبيقات.

وفي نظام أندرويد 14، سوف يُجبر المطورين على تنبيه المستخدمين في حالة مشاركة بياناته مع جهات خارجية لأغراض إعلانية، وسيكون للمستخدم حرية الموافقة أو الرفض.

وفيما يتعلق بخاصية العثور على الأجهزة Find My Device، فسوف تضيف قوقل خاصية تنبيه المستخدم في حالة وجود جهاز تتبع غير معروف بالقرب منه، خشية أن يكون تلك الجهاز موجودًا لتتبعه دون علمه.

ولم تكشف قوقل موعدا محددا لإطلاق تلك المزايا، إلا أنها ستبدأ في اختبارها على مدار الأشهر القادمة مع مزايا ومنتجات أخرى جديدة.