يندرج الكولاجين ضمن البروتينات التي يُصنّعها الجسم بشكل طبيعي لتأمين ليونة البشرة، وحماية المفاصل، والحفاظ على حيوية الشعر وصحة الأظافر، ويبدأ إنتاج البروتين بالانخفاض التدريجي منذ سن الثلاثين لأسباب مختلفة، منها: نظام الحياة غير المتوازن، والتدخين، والتعرض للشمس دون حماية. أما أبرز الوسائل المُعزّزة لإنتاجه فهي:المكملات الغذائيّة (حبوب، بودرة، شراب)التدليك الذاتي للوجهعلاجات غير جراحيّةالطب التجميليالموجات الصوتية لبعض الحالات