ورحل الصوت الجريح في غفلة فنية قاسية، كان فيها حاضراً بتاريخ باق، رحل دون أن يفطن لغيابه أحد بعد أن غمر عشاقه بحصيلة فنية ممتلئة حد الفيضان بروائع غنائية خالدة.توفي عن عمر 81 عاماً، بعد أن أثرى الغناء الخليجي والعربي على مدى عقود.مشوار طويل عاشه عبدالكريم عبدالقادر، في عالم الموسيقى، حيث اشتهر بلقب «الصوت الجريح» في 1988، خصوصاً بعد أغنيته الشهيرة «أجُر الصوت».وفي أواخر 2022، أصيب بوعكة صحية استدعت دخوله إلى أحد مستشفيات دولة الإمارات، وبعد العلاج خرج ليُطمئن جمهوره في مقطع فيديو وهو جالس على كرسي متحرك داخل غرفته.ومن أشهر أغنيات عبدالكريم: «تكون ظالم»، كلمات محمد محروس وعبدالرحمن البعيجان، و«سرى الليل يا قمرنا»، كلمات الدكتور عبدالله محمد العتيبي وألحان أحمد باقر.أما أشهر ألبوماته: زوار، غريب، باختصار، أغنية الوداع، الله معاي، مستحيل، الصوت الجريح، تأخرتي، أسمع صدى صوتك، ساعة سعيدة، أعترفلك.نعاه الفنان عبدالله الرويشد: «رحمك الله يا أخي الكبير رحمك الله يا غالي على قلوبنا يا صوتنا يا معلمنا وعلم من الأعلام». وغردت الفنانة أحلام: «رحم الله الأستاذ الكبير الفنان القدير عبدالكريم عبدالقادر، رحل صوت الزمن الجميل الذي نحبه».