وجدت ورقة بحثية جديدة أنه كلما زادت أعراض الاكتئاب يتزايد معها خطر الإصابة بسكتة دماغية، وأن التعافي من السكتة في هذه الحالة يكون أكثر صعوبة.وأجريت الدراسة في جامعة ماكماستر الكندية، ونُشرت في مجلة «نيورولوجي»، وقالت إن الإصابة بـ4 من أعراض الاكتئاب أو أكثر ترفع من خطر الإصابة بسكتة دماغية بشكل كبير مقارنة بالمصابين بأعراض أقل. ويسبب الاكتئاب أعراضاً نفسية مثل الشعور بعدم القيمة، وفقدان الاهتمام، وصعوبة التركيز، وحتى الأفكار الانتحارية. وقد يسبب أعراضاً جسدية، مثل التعب، وقلة الشهية، والصداع، والألم المزمن، ومشكلات الهضم.وتوصل البحث، إلى أن الذين تظهر لديهم أعراض الاكتئاب يزيد خطر السكتة الدماغية لديهم بنسبة تصل إلى 46%، مقارنة بمن لا تظهر عليهم أعراض الاكتئاب.