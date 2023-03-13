قضت محكمة الاستئناف الكويتية بحبس مغرد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ؛ عن تهمة الإساءة للسعودية.

وبحسب صحيفة «الرأي» الكويتية، فإن الحكم صدر اليوم الاثنين، دون مزيد من التفاصيل عن اسم المتهم والقضية.

وهذا الحكم ليس الأول من نوعه في الكويت، إذ سبق أن صدرت عدة أحكام مماثلة على مدانين بذات الجرم، خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين حينها تهم القيام بعمل عدائي ضد دولة شقيقة عبر موقع التواصل الاجتماعي، ومن شأن ذلك تعريض الكويت لخطر قطع العلاقات مع تلك الدول، وتهمة إساءة استخدام الهاتف.