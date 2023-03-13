سباق رمضاني من نوع خاص، يتابعه المشاهد السعودي والعربي بشغف، متلهفاً لسماع إفادات ضيوف مختلفين، مميزين، يبوحون ببعض الأسرار للمرة الأولى، وهو ما جذب الأنظار إلى برنامجين نوعيين على قناتي «السعودية» و«SBC»، أكدا أن حواء البرامج الحوارية ولود، وأن الفكر الإعلامي المتجدد يظل يرفد الساحة بالكثير من البرامج الجاذبة لملايين المشاهدين.برنامج «مراحل»، الذي يقدمه الإعلامي علي العلياني، عبر موسمه الثاني على شاشة «SBC»، يدخل سباق العام الحالي للمزيد من التميز، بعد أن حقَّق البرنامج في موسمه الأول نجاحاً لافتاً بمشاهدات مليونية، إذ يأتي البرنامج بطابع مختلف، مركزاً على استضافة ضيوف مختلفين كل حلقة، وإقامة تحديات للضيف، وفي حال فوز الضيف بالتحدي يربح مبالغ مالية تخصص لأغراض إنسانية. كما يعتمد البرنامج على تقنية الواقع المعزز، ويتكون من عدة فقرات، ويقوم على محاورة الضيف عن شتى تفاصيل حياته، حيث يفوز الضيف بجائزة مالية تخصص للعمل الخيري.بالمقابل، يسعى النجم سامي الجابر، عبر برنامج «ذات»، في موسمه الثاني، على شاشة «السعودية» لتخطي أرقام المشاهدة التي حققها في الموسم الأول على مدى 19 حلقة في رمضان الماضي، فالبرنامج الذي يأتي ضمن قالب حواري شيق يستضيف شخصيات اعتبارية في المجتمع من مختلف الوسائط الاجتماعية والثقافية والسياسية والرياضية والفنية.ويتناول «ذات» جوانب مختلفة من حياة الضيوف الشخصية والمهنية، ويكشف الغطاء عن ما لم يتم طرحه مسبقاً للرأي العام عبر مجموعة من الفقرات الحوارية المتنوعة في أسلوب طرحها ومباشرة أسئلتها.وما بين «مراحل» و«ذات» ورصيفاتهما، يترقب المشاهد السعودي دورة برامجية مميزة وتنافساً كبيراً بين القنوات الساعية دوماً لتقديم أميز البرامج خلال شهر رمضان المبارك، والتي تتنوع بين الكوميدي والحواري والمسابقات والدراما والتشويق وبرامج الأطفال، لتلبية تطلعات المشاهدين وتقديم محتوى يخاطب جميع الفئات والأعمار.