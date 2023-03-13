توصلت دراسة جديدة، استخدمت بيانات أكثر من 800 ألف شخص، إلى أن 5 فئات هي الأكثر عرضة لأعراض كورونا طويلة الأمد. وتعتبر الدراسة، التي أجريت في جامعة هارفارد، ونشرتها مجلة «هيلث أفاير»، من أكبر الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة عن عدوى كورونا وأعراضها التي تمتد لفترة طويلة. وبحسب دراسات سابقة، يمكن أن تستمر الأعراض طويلة الأمد لفترة 6 أشهر وربما أكثر، وقد وجدت الدراسة أن هذه الأعراض أصابت واحداً من كل 5 مصابين بالعدوى في الولايات المتحدة. ومن بين التفسيرات التي اقترحت لفهم سبب العدوى طويلة الأمد، أن الأمر مجرد تطور طبيعي للأمراض الكامنة، التي كان المرضى يعانون منها قبل العدوى؛ حيث يعمل فايروس كورونا على تسريع تطور الأمراض المزمنة.كبار السن والنساءمرضى الضغط والسكريالمصابون بأمراض الرئة المزمنةالسمنةالاكتئاب