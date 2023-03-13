كشفت المغنية والنجمة سيلينا غوميز، أنها كذبت بشأن تأثير التعليقات السلبية على وزنها الزائد على نفسيتها.وتحدثت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً، عن معايرتها بجسدها في المسلسل الوثائقي «عزيزي..» على Apple TV +، والذي تم إصداره (الخميس). وقالت: إنها كذبت بشأن حقيقة أن التشهير بجسدها لم يؤثر عليها. وأضافت: «لقد كذبت.. كنت أتصفح الإنترنت وأقول: لا يهم. فأنا لا أقبل ما تقوله عني».وقالت غوميز، إنها على الرغم من محاولتها البقاء قوية، إلا أنها كانت تبكي وهي تغمض عينيها، لأن لا أحد يستحق سماع مثل هذه التعليقات. وأوضحت، أنها حافظت على سلوك قوي لأنها لم تكن تريد أن تزعج الآخرين الذين يعانون من نفس المشكلة.وفي 2014، تم تشخيص إصابة غوميز بمرض الذئبة، ومنذ ذلك الحين تستخدم الأدوية لعلاجه. وفي الشهر الماضي وفي أحد بثوثها المباشرة على تيك توك، تحدثت عن زيادة وزنها، بحسب موقع فيرست كيوريستي.