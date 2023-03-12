تعرضت فيلا النجم المصري لاعب لفيربول محمد صلاح في التجمع الأول في القاهرة للسرقة، حسبما ذكرته وسائل إعلام مصرية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في منطقة التجمع الأول بلاغا بتعرض فيلا محمد صلاح للسرقة.

وذكرت مصادر أمنية أن ابن خال محمد صلاح قام بالإبلاغ عن السرقة عند مروره على الفيلا بالتجمع، حيث لاحظ فتح أحد شبابيك الفيلا، وبالدخول وجد بعثرة في إحدى الغرف، واختفاء بعض الأشياء بينها ريسيفارات تلفزيون.

ويناقش رجال المباحث شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة وسؤال أفراد الأمن المكلفين بتأمين المكان، وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة.