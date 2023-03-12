توقعت نقابة العاملين في قطاع الخدمات الألماني «فيردي» إلغاء351 رحلة جوية خلال يوم الاثنين المقبل في أربعة مطارات، نتيجة للإضراب الذي سينفذه العاملون. وأوضحت أن السبب يرجع إلى إضراب الموظفين المسؤولين عن أمن الطيران عن العمل لمدة 24 ساعة.

وقالت النقابة، التي أطلقت الدعوة لدعم مطالب زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل «يجب توقع فترات انتظار أطول وإلغاء رحلات».

وقدرت مجموعة عمل المطارات التجارية الألمانية أن الرحلات الـ351 ستلغى من برلين وبريمن وهامبورغ وهانوفر، ما يفترض أن يؤثر في نحو 100 ألف مسافر.

وندّد رئيسها التنفيذي رالف بيسل بتجاوزات النقابة، مشيراً إلى أن المطارات تتعافى بالكاد من أعمق أزمة في مجال الطيران.

وتجري «فيردي» مفاوضات مع اتحاد شركات أمن الطيران للحصول على زيادات على ساعات العمل الليلي وفي عطلات نهاية الأسبوع، آملة أن يكون للإضراب الثالث بهذا الحجم منذ بداية العام تأثير كبير.

وأضافت النقابة «العمل 24 ساعة من 24، سبعة أيام من سبعة، لديه تأثير سلبي في الحياة العائلية».

وتابعت «يجب أن تكون ظروف العمل جاذبة أكثر، لكي يكون عدد كافٍ من الأشخاص مستعدين للقيام بهذه الوظيفة».

وفي غضون ذلك، أعلنت «فيردي» وإدارة مكتب البريد الألماني، السبت، التوصل إلى اتفاق بشأن 160 ألف موظف في «دوتشيه بوست» ينص على زيادة متوسط الأجر بنسبة 11.5% مع زيادات تصل إلى 20.3% لأدنى الرواتب.

وتم التوصل إلى هذا الحل الوسط بعد مفاوضات صعبة تخللتها العديد من الإضرابات.