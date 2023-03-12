تعتبر التدريبات المنزلية من الوسائل السهلة، التي تساعد الإنسان على ممارسة الرياضة دون انقطاع، وهي نشاط مفيد للإنسان، يمكن ممارسته في جميع المراحل العمرية وفي أي مكان، لما لها من فوائد عدة؛ منها تحسين قوام الجسم ومظهره، ومرونة العضلات، ومضاعفة النشاط، والتخلص من الدهون الزائدة في ظل الانشغال معظم ساعات اليوم بالعمل الوظيفي أو الدراسة أو غيرها من مهمات الحياة اليومية. وأكدت الكثير من الدراسات العلمية أن ممارسة الرياضة تحمي بنسبة كبيرة من الأمراض والمشكلات الصحية.تحمي من أمراض القلبتقلل السكتات الدماغيةتحسن الحالة المزاجيةتعزز من الثقة بالنفستحد من شعور الاكتئاب