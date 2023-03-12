يشير الخبراء إلى أن الشفاه الجافة والمتشققة قد تكون عارضاً لسرطان الجلد، حيث يتطور هذا النوع من السرطان بشكل أساسي في مناطق الجلد المعرضة للشمس، ومن المعروف أن من بين أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لسرطان الجلد هو الأشعة فوق البنفسجية التي تدمر خلايا الجلد. وفي معظم الحالات، يأتي هذا الضوء فوق البنفسجي من الشمس. لذلك، فإن الخطر موجود على أي جزء من الجسم يتعرض لأشعة الشمس؛ وفقا لـ(روسيا اليوم).وكما هو الحال بالنسبة للعديد من أمراض السرطان، فإن التعرف على أعراض سرطان الجلد في أسرع وقت ممكن يمكن أن يكون منقذا للحياة.ومع وضع هذا في الاعتبار، كشف ممرض الأورام والمؤسس المشارك لـDermavitality مارك براون، بعض علامات التحذير المبكرة التي يجب البحث عنها، ومن الأعراض التي حذر منها براون تشقق الشفتين أو تعرضها للنزيف.