للاحتفال بيوم العلم السعودي الأول، اجتمع أكثر من ١٠٠٠ موظف من مجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى لإنشاء «أكبر تشكيل بشري للعلم السعودي» بحجم ١٨ مترا × ١٢ مترا. استغرق الأمر عدة أيام من التخطيط الدقيق والممارسة حتى يتم تشكيله وعرضه بهذا الشكل في نادي الخليج. واستغرق التشكيل النهائي لرفع تشكيل العلم من قبل المشاركين من موظفي لولو مدة 3 ساعات من البداية إلى النهاية.

لولو هايبر ماركت السعودية هو المكان المفضل للبيع بالتجزئة في المملكة العربية السعودية بأكثر من ٣٠ متجرا في جميع أنحاء المملكة. وقال السيد شهيم محمد، المدير الإقليمي لمجموعة لولو السعودية للأسواق الكبرى: «نحن فخورون بأن نكون جزءا من تقدم المملكة العربية السعودية، ولدينا عدد متزايد من المتسوقين من جيل الألفية الذين يقدرون مثل هذه الأحداث الوطنية وإظهار مشاركتنا في الموضوعات الجديدة للهوية والأمة التي يتردد صداها في المملكة». وتعد مجموعة لولو شريكا ملتزما في تقدم وتطور المملكة العربية السعودية ولديها خطط للتوسع فيها.

وبمناسبة يوم العلم الأول في المملكة العربية السعودية، يتم الاحتفال بالعلم الذي يُنظر إليه على أنه رمز للقوة والسيادة والوحدة الوطنية منذ تأسيس الدولة السعودية في عام 1727.