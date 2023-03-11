أمر قاض فيدرالي أمريكي بإجراء تقييم للصحة العقلية، أمس الأول الخميس، للرجل المتهم بمحاولة فتح باب طوارئ طائرة ركاب على متن رحلة جوية داخلية في نهاية الأسبوع الماضي، ومحاولة طعن مضيفة في الرقبة بملعقة معدنية مكسورة، وهدد بقتل جميع ركاب الطائرة.

وقال القاضي إن جلسة احتجاز أخرى لفرانسيسكو سيفيرو توريس، 33 عاماً، من ليومينستر بولاية ماساتشوستس ستعقد بعد الانتهاء من تقييم الصحة العقلية.

وألقي القبض على توريس يوم الأحد عندما هبطت رحلة شركة «يونايتد إيرلاينز» 2609 القادمة من لوس أنجلوس في بوسطن. وهو متهم بارتكاب جناية تتعلق بالتدخل في استخدام سلاح خطير لأفراد طاقم الطائرة. إذا أدين، يمكن أن يحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

عندما غادر توريس مكبل اليدين قاعة المحكمة، قال «اسمي لا يزال بالتازار» وهو الاسم الذي أشار إليه أثناء الصراخ على متن الطائرة.

كانت الطائرة على بعد حوالى 45 دقيقة من بوسطن عندما تلقى الطاقم إنذارًا بأن بابًا جانبيًا للطائرة قد تم نزع سلاحه، وفقًا لوثائق المحكمة. لاحظت مضيفة طيران أن مقبض قفل الباب قد تم نقله. كما لاحظت مضيفة طيران أخرى أن توريس شوهد بالقرب من الباب واعتقدت أنه قد حرك المقبض.

ويمنع ضغط الكابينة أثناء الطيران فتح أبواب الطائرة.

وقالت السلطات إن الطاقم أبلغ القبطان أن توريس يمثل تهديداً ويجب أن تهبط بالطائرة في أسرع وقت ممكن.