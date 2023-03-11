أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، حظر استخدام تطبيق «تيك توك» على الهواتف الحكومية بسبب مخاوف إزاء الأمن الإلكتروني والخصوصية والمعلومات المضللة.

وجاء في منشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أن تطبيق مشاركة المقاطع المصورة الذي تملكه الصين سوف يحظر مؤقتا على الأجهزة المملوكة للحكومة الفدرالية أو التي تمولها الحكومة لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وقال دي كرو إن حظر بلجيكا استند إلى تحذيرات من جهاز أمن الدولة ومركز الأمن السيبراني التابع له، واللذين قالا إن التطبيق يمكنه جمع بيانات المستخدمين وتعديل الخوارزميات للتلاعب بالأخبار والمحتوى.

كما حذرا من أن «تيك توك» قد يجبر على القيام بالتجسس لصالح بكين، على حد قول دي كرو الذي لم يخض في التفاصيل.

وكان التطبيق المملوك لشركة «بايت دانس» الصينية، أكد منذ فترة طويلة أنه لا يشارك البيانات مع الحكومة الصينية وأن بياناته ليست محفوظة في الصين.

كما كشف القائمون على التطبيق هذا الأسبوع عن تدابير جديدة للحد من المخاوف بشأن حماية بيانات المستخدمين في أوروبا، بيد أن المؤسسات الرئيسية الثلاث في الاتحاد الأوروبي، ووزارة الدفاع الدنماركية، أمرت الموظفين بالفعل بإزالة التطبيق من الأجهزة المستخدمة في الأعمال الرسمية.

كما تم فرض حظر مماثل في كندا والولايات المتحدة.

ويعد النزاع حول «تيك توك» جزءا من صراع عالمي أوسع نطاقا بين الصين من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة أخرى بشأن التفوق التكنولوجي والاقتصادي.