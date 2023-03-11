سرق رجل حافلة تابعة لشركة أمريكان إيرلاينز من مطار جون إف كينيدي الدولي في مدينة نيويورك في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، ليتنزه بها عبر أحياء متعددة قبل أن توقفه الشرطة، وفقًا لما نقله موقع «ذا هيل» عن السلطات.

وقالت شرطة نيويورك إن المشتبه به، البالغ من العمر 43 عامًا، بورشاون كويلدون، ألقي القبض عليه «دون وقوع حوادث».

وذكرت الشرطة أن المشتبه به هو الشخص الوحيد الذي كان على متن الحافلة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار بمركبات أخرى.

ووجهت إلى كويلدون تهمة السرقة الكبرى والحيازة الإجرامية لممتلكات مسروقة.

ولم يذكر تقرير الشرطة سبب حالة الرجل الصحية وإن كان تحت تأثير أدوية، ولا سبب قيامه بسرقة حافلة بهذا الحجم، وإن كان الغرض فقط التظاهر بها أمام المارة.