تستضيف رابطة الجامعات الإسلامية بالقاهرة، بالتعاون مع جامعة الأزهر، مؤتمراً دولياً تحت عنوان «اللغة الأم والانتماء الوطني»، وذلك الثلاثاء القادم تحت رعاية شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بمقر كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

يشارك في المؤتمر الدولي العلمي كوكبة من العلماء والخبراء والمتخصصين، فضلا عن مشاركة العديد من رؤساء الجامعات والأساتذة من الجامعات الأعضاء بالرابطة من الخارج والداخل عبر الإنترنت من خلال تطبيق «الزوم».

وحول أهمية المؤتمر قال الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية الدكتور أسامة العبد إن المؤتمر يأتي في إطار الاحتفال بيوم اللغة الأم السنوي، الذي قررته منظمة اليونسكو في شهر فبراير من كل عام، وسيلقي المؤتمر الضوء على دور التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي في تحقيق الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم، فضلا عن إلقائه الضوء على دور الإبداع الأدبي والإعلام في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم.

وأضاف العبد فى تصريحات له أن «الاهتمام باللغة العربية يجيء من واقع جهود أهلها الناطقين بها، فهي أغلى ممتلكاتهم، وأبرز ملامح هويتهم، ودائما ما نحرص في مؤتمراتنا التي تعقدها الرابطة على ترسيخ الاهتمام الوطني من خلال اللغة العربية لغة القرآن الكريم ووعاء ثقافتها ومرآة نهضتها، وذاكرة الأمة وتاريخها»، مطالباً الجميع متخصصين كانوا أو غير متخصصين بالتعاون والتواصل من أجل أن تتبوأ اللغة الأم مكانها ومكانتها.

ويتكون المؤتمر من سبعة محاور رئيسية، الأول يتناول علاقة اللغة الأم بالانتماء الوطني، والثاني دور التعليم قبل الجامعي في تحقيق الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم، والمحور الثالث يناقش دور الإبداع الأدبي في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم، أما المحور الرابع فيهتم بدور الإعلام، والخامس دور الإبداع البلاغي، والسادس أهمية الدراسات اللغوية في ترسيخ الانتماء الوطني للغة، والأخير الدراسات الشرعية وأثرها في ترسيخ الانتماء الوطني من خلال اللغة الأم.