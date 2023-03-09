أطلفت شركة تيليقرام تحديثها الخاص بشهر مارس 2023، الذي يقدم عددًا من الميزات الجديدة، مثل: وضع توفير الطاقة.

وذكرت شركة خدمة التراسل الفوري في منشور على مدونتها: «يقدّم لكم هذا التحديث وضعًا جديدًا لتوفير الطاقة، ويُحسَّن أداء تيليقرام لأجهزة أندرويد ذات المواصفات المنخفضة، ويضيف عدة خيارات لسرعة التشغيل، والمزيد».

وأوضحت تيليقرام أن التأثيرات الحركية الجميلة في التطبيق والتأثيرات الخفيفة مُصمّمة بحيث تجعل أي جهاز يبدو قويًا، ولكن يمكن الآن تعطيلها لتمديد حياة البطارية وتحسين أداء الأجهزة القديمة.

وأضافت الشركة أنه يمكن تعيين وضع توفير الطاقة ليشتغل تلقائيًا حينما تصل بطاريتك إلى نسبة مئوية محددة، مع تغيراتٍ فردية تتيح لك تعطيل تأثيرات محددة.

ويمكن لمستخدمي نظام (آي أو إس) من آبل أيضًا استعمال إعدادات توفير الطاقة لتقييد تحديثات الخلفية، وأشارت تيليجرام إلى أنها لا تنصح بذلك، لأنها ستجعل عبارة «يتم التحديث...» على تيليجرام تظهر أكثر من المُعتاد.

وأضافت الشركة أنها اختبرت لنظام أندرويد أكثر من 200 نوعٍ من الأجهزة لترى أداء التطبيق، وأنشأت إعدادات افتراضية محسّنة لضمان حصول جميع المستخدمين على أفضل تجربة.

هذا، ويمكن تشغيل وضع توفير الطاقة أو تعديل الإعدادات الفردية للتشغيل التلقائي، والتأثيرات الحركية، والتأثيرات، من خلال التوجه إلى الإعدادات ثم خيار توفير الطاقة.

وإضافة إلى ميزة توفير الطاقة، أعلنت تيليقرام عن منح مستخدميها مزيدًا من المرونة في تغيير سرعة التشغيل لمقاطع الفيديو، والمقاطع الصوتية، والرسائل المرئية.