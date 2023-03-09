أكدت شركة قوقل أن أي مشترك في خدمة التخزين السحابي التابعة لها (قوقل ون) Google One سيحصل الآن على خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN.

وكانت عملاقة التقنية الأمريكية سابقا تتيح خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN للمشتركين في خطط (بريميوم) Premium (بسعة 2 تيرابايت وما فوق)، وحاليا أصبحت الخدمة متاحةً لخطط (جوجل ون) جميعها.

وكتبت قوقل في منشور على مدونتها: «تأتي خطط (قوقل ون) جميعها بالفعل مع مساحة تخزين كبرى للاحتفاظ بنسخة احتياطية من ملفاتك وصورك ومقاطع الفيديو الخاصة بك بأمان».

وأضافت الشركة: «وبهدف الحصول على طبقات إضافية من الأمان (وراحة البال)، فإننا الآن نوسّع خدمة VPN من (قوقل ون) لتشمل الخطط جميعها، ونقدم تقرير الويب المظلم في الولايات المتحدة لمساعدتك على مراقبة معلوماتك الشخصية على نحو أفضل».

وأوضحت قوقل أن خدمة الشبكات الافتراضية الخاصة VPN من (جوجل ون) تضيف مزيدًا من الحماية لنشاطك على الإنترنت بغض النظر عن التطبيقات أو المتصفحات التي تستخدمها، إذ تحميه من القراصنة أو مشغلي الشبكات عن طريق إخفاء عنوانك لبروتوكول الإنترنت IP.

وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، ستُوسّع الشركة نطاق وصول الشبكات الافتراضية الخاصة VPN لتشمل خطط (قوقل ون) جميعها، ومن ذلك الخطة الأساسية Basic التي تبدأ بسعر 1.99 دولار أمريكي شهريًا.

وقالت الشركة إن خدمة VPN ستتوفر في 22 دولة عبر أجهزة أندرويد، و(آي أو إس)، وويندوز، وماك. ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة خدمة VPN مع ما يصل إلى 5 آخرين إذا كانوا مشتركين في خطة (قوقل ون) واحدة.