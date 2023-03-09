كشفت بريطانيا خططا لبرنامج للمسافرين إليها لتعزيز الحدود. ينطلق البرنامج الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني ليبدأ تطبيقه على الزائرين القطريين في أكتوبر2023، فيما سيُعمَّم استخدامه على المسافرين من أنحاء العالم خلال 2024.

وسيعزز البرنامج أمن الحدود ويحسن تجربة السفر إلى المملكة المتحدة، حيث سيكون الزائرون من دول مجلس التعاون الخليجي والأردن أوائل المستفيدين من البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني، قبل التوسع في تطبيقه عالميًا خلال 2024.

وسيكون الزائرون القطريون أوائل القادرين على تقديم طلب تصريح زيارة إلكتروني في أكتوبر 2023.