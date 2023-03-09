• بفضل الدعم السخيّ من جمعية الطهاة الإماراتية ومجموعة مطاعم الإمارات، شارك 34 طاهياً من الإمارات العربية المتحدة في مرحله التصفية الأولية، وقدموا 38 وصفة مبتكرة باستخدام التمور. • تأهل ثلاثة متسابقين إلى الدور نصف النهائي وتنافسوا اليوم: وهم الشيف مايكل كيتس من أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، والشيف تشاناكا سانكالبا بيتريس من فندق بولمان كريك سيتي سنتر دبي، والشيف جرانت ماريه من شركة جيتس للضيافة. • تبقى في الدور نصف النهائي مرحلة أخيرة مقرر إقامتها في إيطاليا في شهر أبريل المقبل. وسيُقام النهائي في ميلانو برعاية معرض TUTTOFOOD في مكان غير مُعلن حتى تاريخه، بينما سيقام حفل توزيع الجوائز في معرض TUTTOFOOD Milano.

إضافة مرحلة جديدة إلى مسار المنافسة بين مطابخ الشرق والغرب في مسابقة The Dates Connection، المسابقة التي ينظمها HostMilano وTUTTOFOOD - المعرضان الإيطاليان الرائدان في مجال الضيافة والأطعمة والمشروبات - واللذان يقدمان أكثر وصفات التمر إبداعًا بأيدي طهاة عالميين.

أفضل ذواقة الخليج يتنافسون في دبي

شرفت اليوم مدينة دبي المتلألئة والساحرة باستضافة أحداث نصف النهائي الوطني لهذا الحدث الذي يبرز القدرات الإبداعية في مزج المكونات باستخدام التقنيات الأكثر ابتكارًا وتقدمًا. وأُقيم التحدي المميز في مطابخ أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة، المدرسة التي تدرب الطهاة ومديري الضيافة المستقبليين.

بفضل الدعم السخيّ الذي قدمته جمعية الطهاة الإماراتية ومجموعة مطاعم الإمارات، شارك 34 طاهياً من الإمارات العربية المتحدة في مسابقة عبر الإنترنت، ونشروا مقاطع فيديو تعرض تقديم 38 وصفة مبتكرة مختلفة قائمة على التمر كمكوِّن رئيسي. وتوافد المشاركون من جميع أنحاء البلاد: دبي وأبو ظبي والشارقة وعجمان إلى المسابقة، كما توافدت كبرى المطاعم وسلاسل الفنادق العالمية، منها: كونراد وبولمان وجميرا كريك وهيلتون وماكجيتيجانز وخدمة الإمارات لتموين الطائرات وجميرا كريك سايد وراديسون بلو. وتضمنت الوصفات المقدمة كلاً من الحلويات والأطباق الرئيسية: اللحوم والأرز وحتى السلمون. إلا أن معظم الوصفات كانت عبارة عن حلويات، وبالتحديد، تنافس اثنان من المتأهلين إلى نصف النهائي في تقديم أطباق الحلويات.

قامت على توفير التمور الفاخرة المستخدمة في إعداد الأطباق شركةُ التمور السعودية، الراعي الرسمي للمسابقة والذي سيرافق الطهاة حتى النهائي في ميلانو.

وُجِّهت الدعوات إلى الجمهور على مدار عدة أسابيع للتصويت على الوصفات المعروضة على قناة جمعية الطهاة الإماراتية على موقع يوتيوب. واستقرّ الصوت المهني للجنة إدارة الجمعية على ثلاثة متسابقين للصعود إلى الدور قبل النهائي: الشيف مايكل كيتس من أكاديمية الإمارات لإدارة الضيافة مع وصفة من التمور والسوفليه بالموز، والشيف تشاناكا سانكالبا بيتريس من فندق بولمان كريك سيتي سنتر دبي الذي قدم كعكة التمر، والشيف جرانت ماريه رئيس الطهاة في مطعم بوبليك، والذي قدم وصفة مبتكرة من ضلع لحم بقري مطهو في صلصة الشواء مع التمر.

ومن بين هؤلاء المبدعين، قررت لجنة التحكيم أن يكون الفائز النهائي هو الشيف جرانت ماريه.

إبداع الطهاة نافذة للفرص التجارية

بالإضافة إلى كونها حدثًا عالميًا رائدًا للذواقة، تعد مسابقة The Dates Connection فرصة ذهبية للالتقاء بالمشترين والمنتجين والجمعيات والمؤسسات ووسائل الإعلام، حيث تسنح -في هذا الحدث المرموق- فرص للأعمال التجارية المرتبطة بقطاع التمور، والذي يعتبر من القطاعات التجارية المتنامية وخصوصًا إذا ما علمنا أنّ الإنتاج العالمي من التمور بلغ 9.5 مليون طن في عام 2020، وهذا مجموع إنتاج 200 مليون نخلة.

يذكر أن هناك مرحلة واحدة لم تُعقد بعد -وهي إيطاليا- لاختيار المتأهلين الأربعة للتصفيات النهائية ممن سيتنافسون في تحدٍّ نهائي كبير في ميلانو خلال معرض TUTTOFOOD لعام 2023 في فييرا ميلانو في الفترة من 8 حتى 11 مايو 2023 - في موقع لم يُعلن بعد، ولكن سيتم الكشف عنه في الأسابيع المقبلة. هذا وسيقام حفل توزيع الجوائز كجزء من معرض TUTTOFOOD التجاري.

يعتبر حدث دبي جزءًا من رحلة الدعاية الدولية لنسختي عام 2023 من معرضي TUTTOFOOD وHostMilano.

سيُعقد معرض TUTTOFOOD في فييرا ميلانو في الفترة من 8 حتى 11 مايو 2023 ومعرض HostMilano في فييرا ميلانو في الفترة من 13 حتى 17 أكتوبر 2023.