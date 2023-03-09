كشفت دراسة علمية حديثة أن سدس أعمار البشر يضيع في تحسين مظهرهم، وأوضح فريق دولي يضم باحثي الصحة والسلامة والبيئة أن الناس في جميع أنحاء العالم يقضون ما متوسطه أربع ساعات يومياً في تحسين جمالهم، وفقاً لمجلة «التطور والسلوك البشري». ووجد الباحثون أن العناية بالمظهر لا تتوقف على السيدات فقط، وليس لها أيضاً علاقة بالعمر، مؤكدين أن المظهر يُقلق كبار السن تماماً كالشباب.وجمع الباحثون معلومات من 93 ألف شخص في 93 دولة عن مقدار الوقت الذي يقضونه كل يوم لتحسين مظهرهم الجسدي، بما يجعل هذه الدراسة هي الكبرى في علم النفس التطوري.وقال ديميتري دوبروف، الباحث المشارك بالدراسة: «وجدنا أن كلاً من الرجال والنساء يقضون ما معدله أربع ساعات في اليوم لتعزيز جاذبيتهم الجسدية، وتشمل سلوكيات تعزيز الجاذبية، إضافة إلى وضع المكياج وتزيين الشعر وتصفيفه، واختيار الملابس، والعناية بنظافة الجسم، وممارسة أو اتّباع نظام غذائي محدد لغرض تحسين المظهر».وأضاف دوبروف: «كانت المفاجأة أن كبار السن يقضون الوقت الذي يقضيه الشباب في تعزيز جاذبيتهم، ويميل الأشخاص في العلاقات الرومانسية المبكرة إلى قضاء المزيد من الوقت في تحسين مظهرهم مقارنةً بالمتزوجين أو الذين كانوا يتواعدون لفترة من الوقت».ولفت إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أقوى مؤشر على السلوكيات المعززة للجاذبية، موضحاً أن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي النشطين، الذين يسعون جاهدين لمعايير جمال غير واقعية ويصبحون قلقين عندما تحصل صورهم على عدد أقل من الإعجابات، يستثمرون وقتاً أطول في تحسين مظهرهم.