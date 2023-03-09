قال تطبيق تيك توك الصيني لمشاركة المقاطع المصورة القصيرة إنه سيسمح لبعض صنّاع المحتوى بإنتاج مقاطع أطول مقابل سعر، فاتحاً بذلك باباً جديداً لمستخدميه لكسب المال.وستتيح خدمته الجديدة «سيريز» لصنّاع المحتوى المؤهلين وضع مجموعات تصل إلى 80 مقطعاً مصوراً طويلاً، تصل مدة كل منها إلى 20 دقيقة، خلف «جدار دفع». وأطول مدة يسمح بها تيك توك للمقاطع المصورة حالياً هي عشر دقائق، وبعد أن أحدث ثورة في مجال التواصل الاجتماعي الذي يهيمن عليه إلى حد بعيد فيسبوك وإنستغرام المملوكتان لميتا بلاتفورمز بمقاطعه المصورة القصيرة ومحرك توصياته المتطور، يدخل تيك توك حالياً غمار المنافسة مع عملاق آخر.. يوتيوب التابع لقوقل.