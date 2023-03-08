يعد جناح جدة التاريخية في مدينة الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة بمدينة جدة، من أبرز تلك المتاحف التي تعنى بالحفاظ على الإرث الحضاري، ونشر الوعي بأهمية التراث.ويظهر جناح جدة التاريخية في المتحف، محاكياً حاراتها العريقة ومناظرها البديعة في لوحة فنية تجسد عمق التاريخ السعودي، والعروض الفلكلورية للتراث الحجازي، وعروض أزياء تراثية تروي 300 عام في مسيرة الوطن، كما يحاكي جوانب من حياتها الاقتصادية، ويتضمن 4 صالات متنوعة، كل صالة تجسد حارة من حارات جدة التاريخية، وهناك أجزاء تسلط الضوء على الحياة الاقتصادية مثل: الأسواق، والبيوتات التجارية، وميناء جدة الإسلامي، ومسيرته في استقبال الحجاج، وبعض الوزارات الحكومية آنذاك.ويحاكي متحف الطيبات العالمية للعلوم والمعرفة عبر تنوع ثرائه، ومقتنياته، وأساليب عرضها، وقيامه بدوره تجاه مرتاديه وتجاه مقتنياته، حقبة خمسين عاماً من الانتقاء والاقتناء، ويُقام فوق مساحة 10 آلاف متر مربع وبمساحة بناء 18 ألف متر مربع، حيث يصل عدد مقتنياته ما يربو على 20 ألفاً، في تنوع وثراء ما بين الأثرية والتراثية والفنية، وتاريخ حضارة المملكة، والحضارة الإسلامية وحضارات عالمية أخرى.