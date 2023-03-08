يعتزم تطبيق «واتساب» لخدمة الرسائل، إبلاغ المستخدمين بشكل أفضل بالتغييرات المستقبلية في شروط الخدمة، وذلك بعد توصله لاتفاق بهذا الشأن مع المفوضية الأوروبية (الإثنين).ووافق «واتساب» على تسهيل رفض المستخدمين للتحديثات إذا لم تكن الشروط مرضية لهم، وكذلك توضيح متى يترتب على قرارهم عدم الوصول إلى خدمة الرسائل.كما تشمل التزامات واتساب السماح للمستخدمين بخيار تأجيل التحديثات، وعدم إرسال تذكيرات متكررة بالتحديثات، وضمان عدم مشاركة البيانات الخاصة بهم مع شركات أخرى مثل شركة فيسبوك من أجل الإعلانات.وقال مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي ديديه ريندرز، في بيان، إن المستهلكين في الاتحاد الأوروبي «يحق لهم فهم ما الذي يوافقون عليه وما الذي ينطوي عليه هذا الاختيار بشكل ملموس».وقد أحالت وكالات حماية المستهلك في الاتحاد الأوروبي واتساب إلى المفوضية في 2022، بسبب ما اعتبره منتقدون ممارسات غير عادلة في إبلاغ المستخدمين بالتغييرات في العقود وسياسة الخصوصية.