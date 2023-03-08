بعد أن تكللت عملية الولادة بالنجاح، واجتازت زوجته 24 ساعة من المخاض العسير، رفض زوج أمريكي أن يدفع فاتورة المستشفى بعد أن اطلع على الفاتورة الباهظة؛ بسبب حقنة اعتبرها غير ضرورية، ويمكن الاستغناء عنها وتحمّل الألم.ورفض الزوج أن يدفع كامل الفاتورة، معتبراً أن طلب زوجته أخذ حقنة الظهر المسكنة للألم «رفاهية»، كان يمكن الاستغناء عنها. وفقاً لموقع «سكاي نيوز عربية».وقالت الزوجة، البالغة من العمر 32 عاماً، إنها تفكر في إنهاء زواجها المستمر 7 سنوات؛ بسبب رد فعل زوجها.وأضافت، أنهما كانا ينعمان بفرح قدوم مولود جديد قبل أن تصدم بردة فعل زوجها عندما قدم لهما المستشفى الفاتورة، التي يجب دفعها.