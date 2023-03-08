أورد موقع «ميترو» الإلكتروني، مجموعة من النصائح التي نشرتها المرشدة الصحية كارينا أنترام في كتابها «تخلص من الإرهاق»، إذ يعاني الكثيرون من التعب والإرهاق في حياتهم اليومية في وقتنا الحاضر؛ نتيجة أعباء العمل والمسؤوليات الكثيرة، مما قد يؤثر على رفاهيتهم النفسية والعقلية على المدى البعيد. لذا لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تقلل من التعب والحفاظ على صحة نفسية جيدة، وبحسب ae24، فإن 5 نصائح تقلل التعب والإرهاق.تنظيم الغذاء والتركيز على الخضراواتالنوم الجيد وممارسة الرياضةاستغلال قوة عقلك وتركيزكالاستماع للموسيقى لتحسين المزاجتحديد الأهداف وتجديدها