ذكرت خبيرة روسية، أن أفضل وقت لتناول التمور يكون في أول النهار وبعدد 3 إلى 4 حبات.وكشفت خبيرة التغذية الدكتورة أنجليكا دوفال، أن التمور مادة غذائية مفيدة لكن الإفراط في تناولها يؤدي لزيادة الوزن.وأشارت إلى أن التمور مادة مفيدة لكن هذا يعتمد على كميتها ونوعيتها، لذلك توضح كيفية اختيار التمور وتناولها. فالتمور غنية بالألياف الغذائية التي تفيد الأمعاء وميكروبيومها، كما أنها تحسن النوم وحالة الجلد، موضحة أن التمور تحتوي على نسبة عالية من السيليكون، الذي يحفز عملية إنتاج الكولاجين الضروري للبشرة، بحسب البيان.