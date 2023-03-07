أمر النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، بتشكيل فريق من النيابة العامة للتحقيق في واقعة اصطدام قطار قليوب رقم 557 القادم من القاهرة، الذي خرج عن مساره الطبيعي، مساء اليوم (الثلاثاء)، ونتج عنه وقوع ما يقرب من 17 مصاباً، وسط توقعات بوجود حالات وفاة.

وتبين حسب شهود عيان، أن سائق القطار كان يقود القطار بسرعة كبيرة عند دخول محطة قليوب دون تهدئة، ما أدى إلى خروج القطار عن مساره واصطدامه بالصدادات، وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، كما دفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بفرق وأوناش الإنقاذ إلى موقع الحادث، لرفع الآثار الناجمة وعودة الحركة إلى طبيعتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية قد تلقت إخطاراً بخروج قطار متجه من محطة رمسيس لمنوف، وخروجه عن مساره بمحطة قليوب البلد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقيادات المحافظة على رأسها محافظ الإقليم اللواء أحمد الهجان لمكان الحادث، وعدد كبير من قيادات السكة الحديد، للوقوف على آخر المستجدات والإعلان عن تفاصيله كافة.

ومن جانبه، أصدر وزير النقل الفريق كامل الوزير، قراراً عاجلاً بسرعة إعداد تقرير مبدئي عن الحادث ومحاسبة المتسبب أياً كان موقعه وتحويله للنيابة العامة، وتوقيع أقصى العقوبة عليه، مؤكداً أن أرواح المواطنين أهم أولويات الوزارة.

وأرسل وزير النقل فريقاً من المهندسين لموقع الحادث لفحص القطار والتحفظ على الصندوق الأسود للقطار، تمهيداً لتفريغ بيانات الرحلة كاملة لتحديد سرعة القطار وتطبيق السائق كافة التعليمات الخاصة بالتشغيل بدقة من عدمه، كما أمر بتشكيل فريق هندسي لمعرفة حجم الخسائر والتلفيات.