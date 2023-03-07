فيما تصيب أمراض القلب كبار السن ومتوسطي العمر، وكذلك أولئك الذين يعانون السمنة، وتبدأ أعراض هذه الأمراض بشكل خفي في سن مبكرة، لكن مجموعة من الأعراض غير الاعتيادية تظهر في سن العشرينات والثلاثينات من العمر، والتي يمكن أن تكون مؤشراً على الإصابة بأمراض القلب في المستقبل، من بينها وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية القلق، ففي بعض الحالات قد يكون الشعور بالقلق وعدم الارتياح علامة على وجود مشكلة في القلب. وبحسب الخبراء، فإن القلق وأمراض القلب مرتبطان بشكل وثيق، إذ إن القلق المستمر يؤدي إلى الإجهاد الذي يؤدي بدوره إلى إتلاف القلب بمرور الوقت.القلقألم الساقينمشاكل المعدةالتعب الشديدالتعرق