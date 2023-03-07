بعد أكثر من 3 عقود على اختفائها والإعلان عن وفاتها، تم العثور على امرأة أمريكية على قيد الحياة في بورتوريكو، إذ اختفت باتريشيا كوبتا، فجأة من بيتسبرغ، عندما كانت تبلغ من العمر 52 عاماً، حيث روى زوجها بوب كيف عاد إلى المنزل ولم يعثر على أي أثر لها وكان ذلك في 1992م. وبعد أن فشلت الشرطة في حل القضية، أعلنت أنها ميتة.وبعد 30 عاماً تم العثور عليها حية في بورتوريكو، وبلغت من العمر 83 عاماً، لكنها تعاني من الخرف وتحدثت عن بعض التفاصيل عن حياتها إلى أخصائي اجتماعي.وقالت شقيقتها غلوريا سميث: «لا أصدق ذلك. كانت صدمة حقيقية». وتابعت: «لقد اعتقدنا حقاً أنها ماتت طوال تلك السنوات. لم نتوقع ذلك. لقد صدمنا لمعرفة أنها كانت على قيد الحياة».