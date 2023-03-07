كشفت دراسة حديثة عن نتائج صادمة تحدث للدماغ نتيجة عدم النوم يوماً واحداً، وذكرت أن ليلة واحدة فقط من الحرمان من النوم قد تجعل الدماغ أكبر سناً، كما لو كبر فجأة من عام إلى عامين بين عشية وضحاها.واستخدم العلماء، خلال الدراسة، التعلم الآلي لتوليد تقديرات «عمر الدماغ» من فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI) لأدمغة المشاركين المحرومين من النوم، والتي قارنوها بالتصوير بالرنين المغناطيسي لأدمغة هؤلاء الذين حصلوا على ليلة نوم كاملة.وأشارت النتائج المنشورة في مجلة Neuroscience، إلى أن ليلة واحدة من الحرمان الكامل من النوم تنتج تغيرات في الدماغ مماثلة لتلك التي تظهر بعد سنة أو سنتين من الشيخوخة، وفقاً لروسيا اليوم.ولاحظ العلماء من مركز أبحاث يوليش في ألمانيا، أن أولئك الذين يعانون من الحرمان التام من النوم أظهروا زيادة في عمر الدماغ بمقدار 1-2 سنة، ولكن هذه التغييرات كانت قابلة للعكس أيضاً بعد ليلة نوم كاملة.