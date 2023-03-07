طوّرت شركة Redmi تقنية شحن جديدة هي الأسرع في العالم، حيث يستغرق الشحن أقل من 5 دقائق، ووفق موقع iphones.ru فإن Redmi استعرضت تقنيتها الجديدة مع هاتف Redmi Note 12 Discovery مجهّز ببطارية بسعة 4100 ميلي أمبير، وتمكّنت من خلال هذه التقنية من ملء سعة بطارية الهاتف بنسبة 50% خلال دقيقتين و11 ثانية، وامتلأت بطارية الجهاز بنسبة 100% خلال 4 دقائق و54 ثانية، وفق روسيا اليوم.وتعمل تقنية الشحن الجديدة تبعاً للتسريبات مع شواحن بقدرة 300 واط، وتتفوق على تقنية الشحن بقدرة 240 واط، والتي كانت قد استعرضتها Redmi سابقاً مع هاتف Note 12 Discovery Edition.ومن المتوقع أن تظهر التقنية الجديدة مع بعض هواتف Redmi التي قد تطرح في النصف الثاني من العام الحالي وفي عدد من الهواتف الجديدة ذات الفئة العالية تقنياً.