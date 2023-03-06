أصبح جهاز Huber 360® Evolution من LPG® Medical متوفراً الآن في المملكة العربية السعودية. تهدف التكنولوجيا الرائدة وراء هذه الجهاز المبتكر إلى مساعدة الناس على العيش بشكلٍ أفضل والحصول على جسم أكثر صحةً ورشاقةً. ومن خلال تقديم نهج كامل وذكي لإعادة التأهيل، يعالج جهاز Huber 360® Evolution Neuro Physical Training ™ كلا من المجالات الجسدية والمعرفية في نفس الوقت. يوفر هذا الجهاز رعاية كاملة من أجل العودة بسرعة إلى الاستقلالية من خلال الألعاب التفاعلية. تسمح قدراته التكنولوجية بمعالجة أكثر من 90٪ من الأمراض التي يصادفها المعالجون الفيزيائيون بشكلٍ يومي.

ونظراً لأنّ البحوث والتطلع نحو المستقبل في صميم أنشطتها، تكرس LPG® Medical Group جهودها لتوفير التقنيات الحاصلة على براءة اختراع إلى المهنيين الطبيين والرياضيين في جميع أنحاء العالم مما ساهم في تحسين نوعية حياة المرضى بشكلٍ كبير لأكثر من 33 عامًا.

صرحت «كارين دوبسون»، رئيس قسم التوزيع في المملكة العربية السعودية والبحرين، والمدير العام لعيادات «بوديسمارت بولي كلينيك الإمارات العربية المتحدة» قائلةً: «نحن متحمسون لإطلاق جهاز Huber 360® Evolution الثوري في المملكة العربية السعودية بالشراكة مع LPG Technologies من أجل تقديم خدمات إعادة تأهيل وتدريب مُتقدّمة في مجال الصناعات الطبية والرياضية. ونظراً لكون المملكة العربية السعودية في طليعة التطوير الرياضي؛ على المستوى الدولي؛ يتمثل هدفنا في مساعدة الأشخاص على العيش بشكلٍ أفضل وتحقيق الأداء الأمثل، ويقدم جهاز Huber 360® Evolution نهجًا فريدًا يتسم بالكفاءة والفعالية والموثوقية».

يُقسّم جهاز Huber 360® Evolution رحلة المريض إلى أربعة أساسيات للحركة: المرونة والتنقل والقوّة الديناميكية والوضعية والتوازن والمقاومة. يتمثل الهدف في الحفاظ على الوضعية المُحدّدة وإعادة توازن الجسم بالكامل من خلال واجهة تفاعلية وممتعة. يعتبر جهاز Huber 360® Evolution مدربًا جسديًا ونفسياً حقيقيًا، كما يدعم الرياضيين من جميع المستويات. وبفضل البروتوكولات المُصمّمة خصيصاً لكلّ مجال رياضي، يشارك جهاز Huber 360® Evolution بفاعلية في الإعداد البدني من خلال تحسين الحالة العضلية للرياضي واستقبال الحس العميق. ومع أكثر من 170 جلسة محددة مسبقًا لرعاية المرضى وأكثر من 190 جلسة محددة مسبقًا مُخصّصة للرياضيين المحترفين، يوفر جهاز Huber 360® Evolution طريقة أبسط لتعزيز الأداء وتتبع عملية إعادة التأهيل. ونظراً لأنّ الجهاز قابل للتخصيص بالكامل ليتكيف مع كلّ مريض على حدة، فإنّه يوفر علاجًا عالي الدقة للحصول على نتائج سريعة وقابلة للقياس.

وصرح «رومان ريتسين»، مُطوّر جهاز HUBER وبطل العالم للتزلج على الثلج بالألواح ومدرب الجولف المحترف قائلاً: «أنا سعيد جدًا بإطلاق جهاز HUBER 360®️ EVOLUTION في المملكة العربية السعودية نظراً لكونها دولة مرجعية في الأداء الرياضي والحلول الطبية. ستوفر المستشعرات والملاحظات والإمكانيات المختلفة في التكنولوجيا للمستخدمين خيارات تدريب فريدة قابلة للتخصيص. ومع هذه الإمكانات الكبيرة، سيساعد هذا الجهاز الطبي في تحسين تشخيص الأطباء لأنه سيوضح العلاقة المتبادلة بين ألم المريض ونتائج اختباراتهم. سيستمتع أيّ شخص يرغب في تحسين نوعية حياته أو تعزيز أدائه بالخضوع إلى جلسات جهاز HUBER 360® EVOLUTION».

تُقدّم مجموعة بوديسمارت الاستثمارية الدعم على مستويات مختلفة، حيث تعمل على توفير تدريب شامل لمختلف المهنيين بالإضافة إلى الاستفادة من الشركاء من خلال التضمين في التسويق والاتصالات بهدف تحقيق حضور إعلامي أكبر. لمعرفة المزيد عن مجموعة بوديسمارت الاستثمارية، تفضل بزيارة الموقع التالي www.bodysmartksa.com. وللحصول على المزيد من المعلومات عن جهاز HUBER 360® EVOLUTION و LPG® Medical Premium تفضل بزيارة الموقع التالي: https://www.lpgmedical.com/en/.