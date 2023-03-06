أعلنت الفنانة المصرية نسرين أمين، إصابتها أثناء تصويرها مقلباً مع مواطنها رامز جلال، الذي سيعرض برنامجه في رمضان القادم، مشيرة إلى أن المقلب هذا العام «جامد جداً».وقالت نسرين أمين، خلال استضافتها في البرنامج الإذاعي «نجوم إف إم»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: «اتعمل فيّ مقلب من 6 سنوات، ولكن هذه السنة اتبهدلت بهدلة كبيرة في مقلب رامز، وأصبت في يدي وكان مقلب جامد أوي ومش سهل ومش أي حد يتحمله».