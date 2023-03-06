ودع الوسط الإعلامي المذيع والمخرج السعودي عبدالله محمد رواس، مُهندس أشهر برنامج رمضاني ديني في أوقات على مائدة رمضان، وأحد أوائل المذيعين الذين ألفتهم المسامع في الشهر الفضيل وسواه، توفي في مدينة جدة بعد معاناة مريرة مع المرض، طاوياً مسيرة مهنية مميزة جعلته أحد أهم رواد الإخراج التلفزيوني والإذاعة في الزمن الجميل، وأخرج العديد من البرامج الشهيرة، أبرزها «نور وهداية»، و«على مائدة الإفطار» مع الشيخ علي الطنطاوي، يرحمه الله.عمل مذيعاً للأخبار في القناة السعودية الأولى وقدم عدداً من البرامج والمناسبات.وقال عنه الأديب الراحل الدكتور عاصم حمدان، إن شخصيته يتداخل فيها الإعلامي مع الأديب والرّاوية يحدّثك عن التّاريخ الاجتماعي للبلد الحرام بتفاصيل دقيقة، وأضاف، أنه عُرف بين مجايليه بأنه الإعلامي الذي كان - بجانب كونه مذيعاً متميزاً - يتولى إخراج أشهر البرامج في الثمانينيات والتسعينيات الهجرية، ومنها برنامج الشيخ علي الطّنطاوي «نور وهداية»، ولم يكن من السهولة واليُسر أن تكون قريباً من العَالِم والرّاوية والأديب الطّنطاوي، لكنه استطاع أن يحوز على إعجاب الشّيخ، وينال وافراً من مودّته، وكثيراً من ثنائه.ونعى الراحل رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد فهد الحارثي، وقال: «نيابة عن أسرة هيئة الإذاعة والتلفزيون، نتقدم بخالص التعازي لأسرة الزميل عبدالله محمد رواس وللوسط الإعلامي بوفاته بعد مسيرة حافلة، أسهم خلالها في إثراء العمل التلفزيوني كمذيع أخبار، ومخرج برنامج نور وهداية، نسأل المولى سبحانه أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته».وقال الإعلامي القدير علي داوود: «كنا أكثر اثنين تزاملاً في مراحل عدة، في الدراسة وفي الوحدة ثم في التلفزيون، ودامت الزمالة والصداقةُ ٥٦ عاماً حتى انتقل إلى ‏جوار رب غفور رحيم صباح اليوم».وقال رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق عبدالرحمن الهزاع، في تغريدة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى جوار ربه المذيع والمخرج المعروف الذي ترك بصمات واضحة وقت إخراجه لبرنامج الشيخ علي الطنطاوي نور وهداية (على مدى عدد من السنين)، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الفردوس الأعلى من الجنة وألهم ذويه الصبر والسلوان».